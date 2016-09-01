Россия контролирует обстановку и своих военных на Донбассе из Ростова - Климкин

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью Deutsche Welle.

Глава украинского внешнеполитического ведомства прокомментировал заявления Кремля, что якобы Россия имеет очень ограниченное влияние на Донбассе.

"Это такая плохая шутка. Там (на Донбассе - УНИАН) нет независимых людей от России. Военные и вся обстановка там управляется из Ростова, из России. Там работают российские военные и российские спецслужбы. Там даже используют российскую валюту", - заявил Климкин.

При этом глава украинского МИД отстаивает позицию необходимости соблюдения Минских соглашений и продолжения переговоров в "нормандском формате".

"Но Россия затягивает время. Она не демонстрирует попыток выполнять договоренности, а просто ждет дальнейшей дестабилизации в Украине и активно пытается дестабилизировать обстановку, ожидает предстоящие выборы здесь, в Европе, и в США. В России почему-то верят, что это может иметь дестабилизирующий эффект. Нам надо, чтобы Россия двигалась в сторону выполнения Минских соглашений. И именно поэтому санкции имеют важное значение, солидарность имеет важное значение. Политическое давление также является очень важным", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 31 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в необходимости прямых переговоров с Украиной относительно ситуации на Донбассе.

"Смотря о чем говорить в отношении Донбасса. Здесь нужно понимать предмет переговоров. Если вести речь о реализации Минских договоренностей, то эта реализация должна обеспечиваться Донбассом и Киевом. Нужно четко дифференцировать предмет (переговоров) - Москва не является участником этого конфликта", - подчеркнул Песков.

По его словам, в тексте Минских договоренностей "вряд ли вы найдете пункт, который содержит обязательства Москвы по реализации тех или иных положений".