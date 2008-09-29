Наливайченко: привезти Лазаренко из США тяжело, но можно

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не исключает, что бывший премьер-министр Павел ЛАЗАРЕНКО будет экстрадирован в Украину.

В интервью журналистам В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что между Украиной и США нет соглашения об экстрадиции, однако есть международные договоренности.

«Есть все шансы», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, заметив, что это не является компетенцией СБУ, и поэтому на его переговорах с американскими коллегами этот вопрос не обсуждался.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, этот вопрос должны решать Генеральная прокуратура и Министерство юстиции.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ заявил, что во время рабочего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в США 22-25 сентября в Соединенных Штатах начала работать межведомственная группа экспертов правоохранительных органов Украины.

В результате работы экспертной группы была достигнута предварительная договоренность с американской стороной о возможной экстрадиции в Украину бывшего премьер-министра П.ЛАЗАРЕНКО.