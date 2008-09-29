Тимошенко летит в Москву 2 октября
17:46, 29 сентября 2008Политика
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Сообщение правительственного портала
2 октября состоится рабочий визит премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Российскую Федерацию, сообщает Правительственный портал.
В ходе визита планируется проведение встречи глав правительств Украины и Российской Федерации, а также переговоры правительственных делегаций относительно подготовки к заключению долгосрочного соглашения о поставках природного газа.
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