Тимошенко летит в Москву 2 октября

Сообщение правительственного портала

2 октября состоится рабочий визит премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Российскую Федерацию, сообщает Правительственный портал. В ходе визита планируется проведение встречи глав правительств Украины и Российской Федерации, а также переговоры правительственных делегаций относительно подготовки к заключению долгосрочного соглашения о поставках природного газа.

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