СМИ узнали, кто может возглавить Харьковскую обладминистрацию вместо Райнина

Об этом сообщили источники в АП, пишет Украинская правда.

"Она входит в команду Райнина. Замечательный молодой менеджер, 32 года, красный диплом... Возможно, она и станет следующим губернатором", - сказал один из собеседников.

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Светличная с ноября 2014 года является заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации; до этого она возглавляла Департамент ОГА по повышению конкурентоспособности региона.

С 2012 по 2014 годы была заместителем директора ООО "Дорнит".

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко назначил Райнина главой администрации президента.