СМИ узнали, кто может возглавить Харьковскую обладминистрацию вместо Райнина
20:59, 29 августа 2016Политика
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После перехода Игоря Райнина в Администрацию президента руководить Харьковской ОГА будет заместитель губернатора Юлия Светличная.
Светличная с ноября 2014 года является заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации / kharkovforum.com
Об этом сообщили источники в АП, пишет Украинская правда.
"Она входит в команду Райнина. Замечательный молодой менеджер, 32 года, красный диплом... Возможно, она и станет следующим губернатором", - сказал один из собеседников.
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Светличная с ноября 2014 года является заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации; до этого она возглавляла Департамент ОГА по повышению конкурентоспособности региона.
С 2012 по 2014 годы была заместителем директора ООО "Дорнит".
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко назначил Райнина главой администрации президента.
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