Новым главой АП стал губернатор Харьковской области Игорь Райнин

При этом Порошенко отметил успешную работу Райнина на должности председателя Харьковской областной госадминистрации.

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Президент выразил надежду, что Райнин сможет распространить успехи своей работы в Харьковской области на всю Украину.

При этом президент пообещал, что сегодня будут подписаны соответствующие указы об увольнении Бориса Ложкина с должности главы администрации президента и назначение на нее Райнина.