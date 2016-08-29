Новым главой АП стал губернатор Харьковской области Игорь Райнин
14:44, 29 августа 2016Политика
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Президент Петр Порошенко назначил председателя Харьковской областной госадминистрации Игоря Райнина главой администрации президента.
Райнин возглавил АП / Фото УНИАН
При этом Порошенко отметил успешную работу Райнина на должности председателя Харьковской областной госадминистрации.
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Президент выразил надежду, что Райнин сможет распространить успехи своей работы в Харьковской области на всю Украину.
При этом президент пообещал, что сегодня будут подписаны соответствующие указы об увольнении Бориса Ложкина с должности главы администрации президента и назначение на нее Райнина.
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