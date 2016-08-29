Заседание Нацсовета реформ, на котором ожидается смена главы АП (прямая трансляция)





В начале заседания президент Украины Петр Порошенко объявил, что заседание будет посвящено вопросу привлечения инвестиций.

Заседание должно начаться в 14:00. При этом в анонсе заседания на сайте президента не указывалось, какие именно вопросы планируется рассматривать.

Трансляция "5 канала"

В то же время "Зеркало недели" со ссылкой на высокопоставленный источник в АПУ ранее сообщил, что президент Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ объявит о кадровых ротациях в своей команде, в том числе и об отставке Бориса Ложкина.

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По данным источника издания, нынешний руководитель АП возглавит Национальный инвестиционный совет, а также останется заместителем председателя Совета реформ и внештатным советником Петра Порошенко.

При этом заместитель лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил о том, что новым главой Администрации президента станет председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин.