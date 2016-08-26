Германия основательно подготовила обсуждение ситуации в Украине на неформальной встрече ОБСЕ - Сайдик
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявляет, что председательствующая в организации Германия основательно подготовила обсуждение ситуации в Украине на неформальной встрече ОБСЕ в Потсдаме 1 сентября.
Об этом он сказал на брифинге по итогам сегодняшнего заседания контактной группы в Минске, который транслировал телеканал "112 Украина".
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Сайдик отметил, что ситуация в Украине и работа Трехсторонней контактной группы будет обсуждаться 1 сентября на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Потсдаме.
"Немецкое председательство очень основательно подготовило именно обсуждение этого вопроса", - заявил Сайдик.
Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирает коллег на неформальную встречу для обсуждения ситуации в Украине.