Замглавы Нацполиции заявил, что Деканоидзе ушла в отпуск по семейным обстоятельствам

Об этом заявил замглавы НПУ Константин Бушуев, сообщает 112.ua.

"Относительно отставки председателя Нацполиции, то эта информация не соответствует действительности. Она сегодня находится в отпуске в силу определенных семейных обстоятельств, которые возникли в ее семье", - сказал он.

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По его словам, умер отец сына Деканоидзе.