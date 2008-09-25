Общество не воспримет коалицию "БЮТ - КПУ - Партия регионов"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что общество вряд ли воспримет парламентскую коалицию в составе БЮТ, КПУ и Партии регионов.

Об этом он заявил сегодня в интервью украинским региональным печатным изданиям, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По информации пресс-службы, говоря о переговорном процессе между БЮТ, Партией регионов и КПУ относительно формирования коалиции, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что общество вряд ли воспримет такое объединение. «Понятно, что реальный переговорный процесс между БЮТ, Партией регионов и коммунистами зашел настолько далеко, что просто нужно объявлять, что он состоялся и есть решение. Но это решение боязно обнародовать, потому что реакция общества может не понравиться, по крайней мере, некоторым союзникам такой коалиции. То, что эта коалиция - БЮТ - коммунисты - Партия регионов - не объявлена, это не потому, что БЮТ этого не хочет, - не может. Потому что когда почитать идеал этой коалиции, многие люди изменят свое мнение», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил убеждение, что демократическая часть общества не сможет «с аплодисментами отнестись к такому контракту».