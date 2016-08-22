Парубий назвал членство Украины в ЕС и НАТО стратегической целью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время XII Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.

"Для нас всех крайне важно иметь очень четкие и твердые ориентиры и приоритеты, которые необходимо доносить во всех странах мира, говоря об Украине", - сказал спикер.

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Он отметил, что среди приоритетов Украины - членство в Европейском Союзе и НАТО.

"Стратегическая цель для Украины - членство в ЕС и членство в НАТО. И только в этом мы видим гарантию развития, успеха и самое главное - безопасности нашей страны", - подчеркнул председатель ВР и добавил, что на позицию Украины не должно влиять отношение к этому отдельных стран и политиков.