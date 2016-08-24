Украина должна использовать опыт визовой либерализации с ЕС в переговорах с другими странами - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой перед украинским дипломатическим корпусом в Киеве.

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"И в вопросе ратификации Соглашения об ассоциации, и во введении безвизового режима осталось сделать последние, но очень важные шаги. Мы должны использовать весь дипломатический арсенал для того, чтобы эти задачи в ближайшее время были реализованы. И очень важно использовать прецедент безвизового режима с ЕС для продвижения визовой либерализации с другими нашими ключевыми партнерами", - сказал он.

Порошенко уточнил, что речь идет о Канаде, Японии, Южной Корее, Великобритании и других странах.