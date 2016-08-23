Дипломаты ЕС ожидают, что Украина и Грузия получат безвизовый режим с 1 января - журналист

Об этом на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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"Дипломаты ЕС до сих пор ожидают окончательное решение Европарламента и совета ЕС относительно визовой либерализации для Украины и Грузии в октябре с введением безвизового режима с 1 января 2017 года", - отметил он.

EU diplomats still expect a final decision in EP/Council on visa lib for #Georgia & #Ukraine in Oct with visa free travel on 1 Jan 2017 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 23 августа 2016 г.



Как сообщал УНИАН, представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявляет, что ожидает в октябре принятия Евросоюзом положительного решения о безвизовом режиме для Украины с определением временных рамок для его запуска.