Дипломаты ЕС ожидают, что Украина и Грузия получат безвизовый режим с 1 января - журналист
Европейские дипломаты ожидают, что Украина и Грузия получат безвизовый режим с ЕС с 1 января 2017 года.
Об этом на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
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"Дипломаты ЕС до сих пор ожидают окончательное решение Европарламента и совета ЕС относительно визовой либерализации для Украины и Грузии в октябре с введением безвизового режима с 1 января 2017 года", - отметил он.
EU diplomats still expect a final decision in EP/Council on visa lib for #Georgia & #Ukraine in Oct with visa free travel on 1 Jan 2017— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 23 августа 2016 г.
Как сообщал УНИАН, представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявляет, что ожидает в октябре принятия Евросоюзом положительного решения о безвизовом режиме для Украины с определением временных рамок для его запуска.