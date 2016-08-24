ЕС поздравил Украину с Днем независимости и заверил в приоритетности партнерства с ней

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление представителя Внешней дипломатической службы ЕС распространено сегодня в Брюсселе.

"ЕС поздравляет Украину с ее Днем независимости и признает существенный прогресс, которого Украина достигла за последние 25 лет как демократическое и независимое государство", - говорится в заявлении.

В ЕС также заверили, что будут продолжать поддержку процесса реформ в Украине.

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"Наше сотрудничество, основанное общих ценностях, привело к еще более тесному партнерству в рамках Соглашения об ассоциации, включающее углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, предлагающее политическое партнерство и новые экономические возможности для обеих сторон. Украина остается приоритетным партнером для Европейского Союза", - подчеркнули в ЕС.

В заявлении также отмечается, что ЕС будет продолжать поддерживать усилия Украины в обеспечении стабильного, процветающего и демократического будущего для всех граждан страны.

"ЕС по-прежнему непреклонен в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и продолжит свою политику непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией", - заверили в ЕС.