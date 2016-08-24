Дуда пригласил Порошенко посетить в декабре Польшу
Президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Петра Порошенко в Варшаву и надеется, что этот визит состоится в декабре текущего года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Дуда сказал во время оглашения совместного заявления для СМИ с президентом Украины Петром Порошенко после их встречи сегодня в Киеве.
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"Мы сегодня с господином президентом Петром Порошенко провели хорошую беседу. И я в очередной раз пригласил господина президента с визитом в Варшаву", - сказал Дуда.
При этом он выразил надежду, что визит Порошенко в Польшу состоится в декабре.
"Возможно, удастся согласовать наши графики, чтобы этот визит состоялся 2 декабря, - в этот символический день, когда Польша признала независимость Украинского государства", - добавил президент Польши.