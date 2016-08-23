В Украину прибыл президент Польши Дуда

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Президент Польши Анджей Дуда как раз прибыл в Киев для празднования Дня независимости Украины», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 24 августа в Киеве состоится встреча президентов Украины и Польши Петра Порошенко и Анджея Дуды.

Ожидается, что главы государств сделают заявления для представителей средств массовой информации.