В Украину прибыл президент Польши Дуда
20:20, 23 августа 2016Политика
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Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, где примет участие в праздновании Дня независимости Украины.
REUTERS
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Президент Польши Анджей Дуда как раз прибыл в Киев для празднования Дня независимости Украины», - написал он.
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Как сообщал УНИАН, 24 августа в Киеве состоится встреча президентов Украины и Польши Петра Порошенко и Анджея Дуды.
Ожидается, что главы государств сделают заявления для представителей средств массовой информации.
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