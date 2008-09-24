Литвин максимально пошел навстречу Ющенко - эксперт

Лидер фракции Блока Литвина в Верховной Раде Владимир ЛИТВИН предложил «глубоко компромиссные» принципы для формирования коалиции в составе БЮТ, "Нашей Украины – Народной самообороны" и Блока Литвина.

Об этом заявил в комментарии УНИАН профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей ГАРАНЬ.

При этом эксперт отметил, что «Владимир ЛИТВИН уже не первый раз заявляет о своей готовности к переговорам относительно создания новой коалиции с БЮТ и НУ-НС".

Это, по мнению А.ГАРАНЯ, не странно, поскольку досрочные выборы несут для него определенные риски, тем более, что, по некоторым сообщениям, предложение возглавить Трудовую партию может получить Арсений ЯЦЕНЮК, и она тогда может стать основой для формирования другого блока (Трудовая партия входит в состав Блока Литвина – УНИАН).

Однако в этот раз, обратил внимание эксперт, В.ЛИТВИН озвучил внешнеполитические принципы, которые будет отстаивать. И здесь, считает А.ГАРАНЬ, достаточно сенсационной для В.ЛИТВИНА является формулировка, что «вхождение Украины в военные международные союзы происходит исключительно по результатам всеукраинского референдума», ведь раньше его блок заявлял о внеблоковом статусе Украины.

Нынешняя формулировка, заметил эксперт, не исключает при определенных условиях присоединения Украины к Организации Североатлантического договора и является, таким образом, шагом навстречу НУ-НС. При этом А.ГАРАНЬ отметил, что такая же формулировка была зафиксирована в постановлении Верховной Рады, направленном на разблокирование работы парламента в феврале этого года.

"Она является компромиссной для всех участников потенциальной расширенной демократической коалиции, позволяет всем сохранить лицо, в том числе и НУ-НС, для которого заявление о поддержке евроатлантической интеграции Украины является условием создания коалиции", - сказал эксперт.

Как отметил А.ГАРАНЬ, создание коалиции в парламенте любой из европейских стран – это всегда сложный поиск компромиссов, в котором каждая из сторон идет на определенные уступки. Поэтому, по его мнению, это предложение Блока Литвина, так же, как заявление о том, что «Украина неуклонно придерживается норм международного права, в частности, принципов территориальной целостности государств – без каких-либо исключений» и что «после завершения срока пребывания ЧФ на территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз», является хорошей возможностью и для возобновления диалога между БЮТ и НУ-НС.

«ЛИТВИН, - подытожил А.ГАРАНЬ, - предложил со своей стороны глубоко компромиссные идеологические принципы коалиции БЮТ-НУ-НС-БЛ, максимально в этом плане пошел навстречу ЮЩЕНКО и нашеукраинцам».