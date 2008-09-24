Тимошенко и Васюник повздорили на Кабмине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК и министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО на заседании Кабинета министров обменялись критическими замечаниями в адрес друг друга в связи с развалом демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ВАСЮНИК после вступительного слова Ю.ТИМОШЕНКО решил поставить ряд политических вопросов перед партнерами по коалиции.

Ю.ТИМОШЕНКО попыталась прервать выступление вице-премьера, отметив, что у него будет возможность для проведения пресс-конференции. Однако И.ВАСЮНИК проигнорировал это замечание премьер-министра и заявил о том, что фракция БЮТ демонстрирует в парламенте двойные стандарты.

В частности, по его мнению, своей поддержкой законопроекта о государственной службе и законопроекта о референдумах БЮТ способствует реализации стратегии лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и его заместителя Бориса КОЛЕСНИКОВА о предоставлении русскому языку статуса государственного языка, а также проведению сразу двух референдумов – по языковому вопросу и о присоединении Украины к НАТО.

«Если мы говорим о реальной консолидации общества, а не сомнительной консолидации политических лидеров, то давайте не только провозглашать, а делать все реальные шаги на консолидацию общества», - сказал И.ВАСЮНИК.

При этом вице-премьер подчеркнул, что самым лучшим выходом для государства является возобновление демократической коалиции. По его мнению, возобновление работы демкоалиции является прерогативой фракции БЮТ. «Это определение сейчас за Блоком Юлии Тимошенко. У меня от имени министров-«нашеукраинцев» есть большая просьба – сделать это определение как можно быстрее. В случае, если заявления, которые сейчас звучат о поддержке возобновления работы демократической коалиции при участии Блока Литвина, являются правдой, тогда нужно без каких-либо условий сесть за стол переговоров хотя бы в формате совета коалиции», - предложил вице-премьер.

В свою очередь, министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО призвал вице-премьер-министра, работающего в правительстве по квоте блока «Наша Украина – Народная самооборона», не переносить хаос из парламента в Кабинет министров.

«Ночью, не посоветовавшись не только с БЮТ, но и с коллегами по блоку, - а я хочу вам напомнить, что мы («Народная самооборона») баллотировались в составе блока «Наша Украина – Народная самооборона», в который входит 9 партий, - члены «Нашей Украины», которые составляют меньшинство фракции, если не ошибаюсь, 23 депутата, (я не знаю, сколько там перешло в ЕЦ, очень сложно установить вашу партизанскую группу), не посоветовавшись с советом коалиции, вы развалили демократическую коалицию, а после этого цинично, исповедуя двойные стандарты, обвиняете в этом кого угодно, только не самих себя, которые по телефонному звонку одного олигарха из-за границы и одного олигарха на Банковой развалили демократическую коалицию, за которую 8 лет все присутствующие боролись в каждом районе Украины», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр внутренних дел предложил И.ВАСЮНИКУ вместо заявлений на заседании правительства предоставить информацию о результатах работы межведомственной комиссии по расследованию деятельности мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Иван Васильевич, вы сначала расскажите, как отработала комиссия по Киеву, которую вы возглавляли, и которые Президент запрещает оглашать, потому что ему нужно вручить Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ очередную награду. Вы расскажите о словах Виктора Андреевича, сказанных в 2003 году, что нужно срочно проголосовать за следственные комиссии в парламенте. А теперь вы это называете антиконституционными и антиукраинскими действиями!

Какие его слова необходимо воспринимать – сказанные в 2003 или в 2008 году? Или это называется «точка сидения определяет точку зрения»? Разве вам неизвестно, как прокуратура отмазывает близких к Президенту людей, которых поймали на взятках? Неужели вам неизвестно, что их даже не дают арестовывать под прямым давлением Секретариата? Я еще раз говорю: давайте хотя бы здесь в правительстве не позориться, а работать», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также предложил представителям «Нашей Украины» набраться ответственности и мужества для того, чтобы сделать первый шаг по восстановлению состава демократической коалиции.

В свою очередь, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО призвала «Нашу Украину» в лице вице-премьера И.ВАСЮНИКА не создавать провокаций в связи с принятием в первом чтении законопроекта о государственной службе.

«Наша политическая команда была, есть и останется навсегда борцами за единственный государственный язык. Вот здесь поставьте точку и прекратите все провокации. Закон, который принят в первом чтении, нужен стране. Во втором чтении все, что не соответствует идеологии нашей политической силы, будет исправлено», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз призвала партнеров по коалиции отказаться от выдвижения дополнительных требований и ультиматумов и вернуться в коалицию. По ее словам, БЮТ, учитывая сильное давление Президента и его Секретариата в течение восьми месяцев, также мог выдвинуть ряд ультимативных условий, например, об увольнении руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.

«Мы могли бы выдвинуть множество условий еще и по немедленному снятию блокирования работы Кабинета министров, парламента, коррупционного руководства Фонда государственного имущества. Но мы не ставим ультиматумов», - подчеркнула она.