"Бриллиантовый" прокурор заплатил за престижное обучение дочери в Лондоне 120 тысяч фунтов

О том, что Александр Корниец, у которого при обыске нашли35 пакетов с бриллиантами, оплатил своей дочери Анастасии дорогостоящее обучение в Великобритании, следует из расследования Британского криминального агентства, которое есть в распоряжении издания "Новое время".

В частности, "бриллиантовый" прокурор потратил более 75 тыс. фунтов на обучение дочери в школе Heathfield St Mary в Лондоне и еще почти 39 тыс. фунтов – на оплату посещения бакалаврской программы по математике и финансам в лондонском университете Queen Mary. При этом годовой доход Корнийца явно не позволял такие расходы – в 2014 году он получил около 200 тыс. грн зарплаты, еще почти 67 тыс. грн заработала его супруга, которая до сих пор работает в прокуратуре Киевской области.

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Анастасия Корниец в Англии не ограничивалась только учебной программой. Уроки тенниса обошлись ее семье в 800 фунтов. Увлечение драматическим искусством стоило дешевле – 200 фунтов. Потанцевать на балу – 165 фунтов, но к балу надо было готовиться и оплатить уроки танцев – это еще почти 400 фунтов.

Сам "бриллиантовый" прокурор неохотно отвечает на вопросы о своей дочери и проведенные ею годы в Англии. "Мне столько людей звонят, особо опасных", - заявил он изданию. Но кое что о дочери все же рассказал – она вернулась в Киев, где нашла себе работу на одном из государственных оборонных предприятий. Однако полученные в Англии знания в финансах не помогли удержаться на посту – ее уволили по статье о сокращении штата.

Сейчас Анастасию вызывают на допросы в прокуратуру. Вопросов к ней и ее отцу много, одно из них – как так получилось, что деньги на обучение в Англии поступали со счетов оффшорной компании Docktown Merchants, номинальный директор которой – латыш Эрик Ванагельс. Именно он возглавлял офшор, через который были куплены "вышки Бойко" для добычи углеводородов в Черном море.

Дело же самого Корнийца с января находится в Голосеевском суде Киева. Корниец признает, что оно слушается медленно. "Четыре месяца сторона обвинения прячет главного свидетеля – это Рак Валентин Борисович, - жалуется Корниец. – Один из добытчиков песка, которые якобы давали нам взятку". При этом добавляет, что Рак уже осужден на пять лет за мошенничество.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года заместителя главы следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца задержали по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах.

При обыске у Корнийца, который был заместителем прокурора Киевской области в 2014-2015 годах, нашли 35 пакетов с бриллиантами, за что его называют "бриллиантовым" прокурором.