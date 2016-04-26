Касько рассказал, как "деловод Шокина" через офшор оплатил обучение своей дочери в Лондоне

"Пролью немного света, напомню о делах, которые мы с Давидом Сакварелидзе и коллегами из Генеральной инспекции расследовали до нашего освобождения в отношении тех самых "бриллиантовых прокуроров", - написал Касько на своей странице в Facebook.

"Нами были возбуждены уголовные производства относительно незаконного обогащения "бриллиантовых прокуроров". Во время следствия установлено, что свыше 140.000 фунтов ($200.000) - стоимость обучения Анастасии Корниец в Лондоне в 2011-2014 годах - оплачено оффшорной компанией. Номинальным ее директором был Эрик Ванагельс (известный в Украине по афере с "вышками Бойко"). Почему прокуратура молчит? Почему никаких дальнейших запросов за границу не направлено? Очевидно, что и эти производства также хотят спустить на тормозах. Нынешнему руководству ГПУ не хочется, чтобы о "прокурорских оффшорах" узнало общество, потому что среди фигурантов могут появиться другие знакомые фамилии", - сообщил Касько.

Он "пролил свет" также на дело, которое назвал "мусорным".

"Речь идет об уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца - того самого, который был персональным "деловодом" Шокина - в вымогательстве средств (до 80 тыс. грн. ежемесячно) с владельца мусорного бизнеса - компании "Николсан". Есть доказательства, что в дальнейшем Корниец приложился и к "отжимания" этого бизнеса", - написал Касько.

"Дело даже безосновательно закрывали по указанию "кого-то из руководства ГПУ, а Шокин по понятным теперь причинам отказывался отменить постановление о закрытии. Но мы сдвинули ее с места. Подозрение Корнийцу было объявлено в феврале 2016 года, после чего у меня забрали все полномочия руководить следствием Генінспекції. Дело должно уйти в суд в течение максимум двух недель. Прошло уже больше двух месяцев. Почему ее прячет нынешнее руководство ГПУ и по чьему указанию - вопрос риторический", - утверждает экс-заместитель Генпрокурора.

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Как сообщал УНИАН, Касько также рассказал о происхождении бриллиантов, которые были найдены в Корнийца, а потом "исчезли из-под носа Подольской милиции".

Следующее судебное заседание по делу состоится 10 мая, напомнил Касько.

"Однако я чувствую моральный долг и между заседаниями держать коррупционеров из ГПУ "в тонусе", - пояснил он цель, с которой сообщил детали дела.