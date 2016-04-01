Адвокат Шапакина просит охрану для себя и своих коллег в деле "бриллиантовых" прокуроров

По его словам, выступить с таким заявлением его заставил тот факт, что 30 марта его автомобиль был обстрелян на одной из автостоянок в Киеве.

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Как отметил адвокат, по заключениям специалистов, по автомобилю было выпущено как минимум 4 пули, но поскольку в нем не было никого, то и никто не пострадал.

Козаченко напомнил, что первая попытка покушения на него была совершена 15 января этого года, когда неизвестные бросили во двоор его загородного дома две гранаты Ф-1.

При этом адвокат обратил внимание на то, что в первом случае представители правоохранительных органов прибыли через 4 часа после вызова, во втором случае через 5 часов.

Козаченко уверил, что следственные действия по расследованию в случае с гранатами не ведутся. По имеющейся у него информации, досудебное следствие заблокировано якобы по указанию руководства Национальной полиции и бывшего заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе.

Из-за бездействия правоохранительных органов, адвокат нанял частных детективов, которые установили, что покушение на него совершили члены одной из организованных преступных группировок Киева. Информацию об этом для проверки он передал правоохранительным органам.

"Учитывая изложенное, обращаюсь к международным организациям, президенту Украины, руководству правоохранительных органов обеспечить надлежащую безопасность адвокатам, участвующим в деле, членам их семей, их имущества", - отметил Козаченко.

Он подчеркнул, что для завершения громкого дела “бриллиантовых” прокуроров необходимы условия безопасности для адвокатов, а также их подзащитных, поскольку не исключено, что и против них могут быть совершены различные провокации.

Справка УНИАН. Бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Сторону обвинения в судебном рассмотрении дела против "бриллиантовых прокуроров" было поручено возглавить заместителю генпрокурора Сакварелидзе.

24 марта Сакварелидзе заявил, что в ГПУ продолжаются увольнения следователей, которые расследовали дело "бриллиантовых" прокуроров. По его словам, в Генпрокуратуре "сейчас делается все, чтобы парализовать это дело".

Он также назвал Шокина адвокатом Корнийца и Шапакина.

29 марта Сакварелидзе был уволен с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры.

Также в этот день Верховная Рада 289 голосами дала согласие на освобождение Виктора Шокина от должности генерального прокурора.

Во время пресс-конференции Сакварелидзе выразил уверенность, что после его увольнения с должности заместителя генерального прокурора дело так называемых "бриллиантовых" прокуроров Шапакина и Корнийца будет закрыто, а фигуранты вернутся на свои должности.