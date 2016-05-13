"Бриллиантовый" прокурор Корниец после избиения на Майдане госпитализирован

Об этом УНИАН сообщил один из его адвокатов Виктор Петруненко.

Он отметил, что четверо неизвестных, сидевшие в том же кафе, в котором находился Корниец и давал интервью одному из журналистов, очевидно, следили за ним, чтобы затем, преградив путь к выходу, избить.

Как отметил адвокат, Корниец получил несколько ударов в спину, по голове и затылку. “Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму”, - сказал Петруненко.

В свою очередь в столичном управлении полиции сообщили, что в настоящее время опросить потерпевшего не удалось, никакого заявления он не писал, поэтому уголовное производство пока не открыто.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева неизвестные избили “бриллиантового» прокурора Корнийца, который обвиняется во взяточничестве.

По словам самого Корнийца, у него была встреча в кафе “Крым” на Майдане Незалежности, после завершения которой на выходе его догнали четверо неизвестных мужчин и избили, нанося удары в голову и спину.

Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

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Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Корнийца и Шапакина отпустили из-под стражи под залог.