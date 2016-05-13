"Бриллиантовый" прокурор Корниец после избиения на Майдане госпитализирован
Бывший заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец после сегодняшнего избиения госпитализирован.
Об этом УНИАН сообщил один из его адвокатов Виктор Петруненко.
Он отметил, что четверо неизвестных, сидевшие в том же кафе, в котором находился Корниец и давал интервью одному из журналистов, очевидно, следили за ним, чтобы затем, преградив путь к выходу, избить.
Как отметил адвокат, Корниец получил несколько ударов в спину, по голове и затылку. “Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму”, - сказал Петруненко.
В свою очередь в столичном управлении полиции сообщили, что в настоящее время опросить потерпевшего не удалось, никакого заявления он не писал, поэтому уголовное производство пока не открыто.
Читайте такжеГенпрокуратура опровергает "очередное вранье" Касько о найденных у Корнийца бриллиантах
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева неизвестные избили “бриллиантового» прокурора Корнийца, который обвиняется во взяточничестве.
По словам самого Корнийца, у него была встреча в кафе “Крым” на Майдане Незалежности, после завершения которой на выходе его догнали четверо неизвестных мужчин и избили, нанося удары в голову и спину.
Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.
Читайте такжеВ суд принесли 23 тома доказательств по делу "бриллиантовых прокуроров"
Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.
Корнийца и Шапакина отпустили из-под стражи под залог.