Туск оценил, насколько Украина готова к завершению "безвизовой эпопеи"

Об этом Туск написал в Twitter.

По его словам, он имел разговор с президентом Украины Петром Порошенко и бывшим премьер-министром Арсением Яценюком.

"После разговоров вчера с Яценюком и сегодня с Порошенко я (придерживаюсь) положительного мнения относительно состояния подготовки визовой либерализации", - заявил Туск.

Как сообщал УНИАН, в начале августа заместитель министра по вопросам европейской интеграции Министерства иностранных дел Елена Зеркаль выразила надежду на введение безвизового режима для граждан Украины с ЕС до конца года.

Читайте такжеТехнические вопросы не воспрепятствуют получению Украиной безвизового режима - Яценюк

Заместитель министра пояснила, что в конце сентября Комитет гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента должен принять решение относительно предложения Еврокомиссии о предоставлении Украине безвизового режима. Зеркаль сказала, что после завершения работы указанного комитета решение выносится для консультаций между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией.

"Если нет никаких замечаний к законодательному предложению, а мы надеемся, что их не будет, оно принимается на заседании парламента. В октябре есть две сессии, во время которых может быть принято это решение", - сказала она.