В МИД рассказали, как в ЕС будут рассматривать безвизовый режим для Украины, озвучили сроки

Об этом она сказала в эфире «5 канала».

«Мы все же остаемся оптимистами и надеемся, что до конца года это все произойдет», - заявила Зеркаль, отвечая на вопрос, когда граждане Украины смогут ездить в ЕС без виз.

Она напомнила, что официальное представление доклада с предложением поддержать безвизовый режим с Украиной в комитете гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европейского парламента состоится 5 сентября.

По словам Зеркаль, потом евродепутатам будет дана неделя для выдвижения замечаний и предложений к этому докладу. «После этого, на следующем пленарном заседании комитета будет рассматриваться доклад вместе с учетом этих замечаний и предложений, которые вносились. Мы надеемся, что эта процедура закончится до конца сентября», - сказала она.

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Таким образом, заместитель министра пояснила, что в конце сентября комитет гражданских свобод, юстиции и внутренних дел должен принять решение по предложению Европейской Комиссии относительно предоставления Украине безвизового режима. Зеркаль сказала, что после завершения работы указанного комитета, решение выносится для консультаций между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией.

«Если нет никаких замечаний к законодательному предложению, а мы надеемся, что их не будет, оно принимается на заседании парламента. В октябре есть две сессии, во время которых может быть принято это решение», - сказала она.

«Это первая неделя октября и последняя неделя октября. В зависимости от того, как будет продвигаться этот процесс, это будет либо первая, либо последняя неделя. В то же время идет работа в Совете ЕС. По всем предположениям европейских комиссаров, они ожидают, что все это будет завершено до конца октября», - добавила Зеркаль.