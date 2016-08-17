РосСМИ рассказали подробности задержания "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму

Об этом сообщил близкий к расследованию обстоятельств операции в Крыму по предотвращению терактов источник, пишет российское издание КоммерсантЪ.

По словам собеседника издания, 6 августа ФСБ якобы получило оперативную информацию о том, что ближайшей ночью предполагаемые "пособники диверсантов" Евгений Панов и Андрей Захтей готовятся встретить прибывающий отряд в районе села Суворово, что на админгранице Крыма и Херсонской области.

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Сотрудники отдела сопровождения оперативных мероприятий (ОСОМ) разделились на три группы, одну из них возглавил подполковник Роман Каменев. Именно на группу, возглавляемую Каменевым, около двух часов ночи якобы вышла группа вооруженных людей, прибывших с подконтрольной Украине территории. По данным источника "Ъ", проблема возникла из-за того, что днем "приграничные" районы патрулировали сотрудники погранслужбы и полицейские Рф, и теоретически "диверсантов" можно было перепутать со своими.

Поэтому, "украинским диверсантам" российский подполковник Каменев предложил сдаться, крикнув: "Стоять, работает ФСБ!". Однако после этого один из "диверсантов" якобы открыл огонь из автомата, в результате чего впоследствии Каменев умер от ранений, пишет КоммерсантЪ.

По информации источника издания, двое "диверсантов" были ликвидированы, а еще троих обезоружили и "задержали".

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На следующий день, 7 августа, в заболоченной местности у залива Сиваш прямо у админграницы оккупированного Крыма и Херсонской области якобы удалось обнаружить вторую группу "диверсантов". После окриков российских десантников неизвестные якобы бросились обратно в заросли камыша и открыли огонь из автоматов, в результате чего был якобы ранен и позже скончался российский ефрейтор Сычев.

По информации источника издания, всем нападавшим удалось скрыться.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершению терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержания группы "диверсантов".

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В свою очередь президент Украины заявил о бессмысленности и циничности обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

13 августа постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что провокации России против Украины во временно оккупированном Крыму не достигли своей цели, учитывая реакцию на этот инцидент международного сообщества.