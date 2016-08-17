Украина призвала Германию занять более жесткую позицию в отношении РФ из-за аннексии Крыма

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник во вторник, 16 августа, в интервью Reuters, передает Deutsche Welle.

"Мы надеемся на гораздо, гораздо более четкие слова, мы надеемся также на более действенную и более жесткую дипломатию", - заявил Мельник.

По словам дипломата, после аннексии полуострова в 2014 году Россия разместила на его территории 40 тысяч солдат, а также современную военную технику.

Читайте такжеШтайнмайер заявил, что Германия не имеет независимой информации о "терактах" в Крыму

Мельник подчеркнул, что дальнейшее вторжение России на украинскую территорию может произойти не только с Востока, но и с Юга, то есть с самого полуострова.

Посол добавил, что возникновение нового кровавого конфликта будет "действительно роковым" не только для Украины, но прежде всего для всей Европы.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершению терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Читайте такжеВ России заявили, что не допустят в Крым миссию ОБСЕ

В свою очередь президент Украины заявил о бессмысленности и циничность обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

13 августа постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что провокации России против Украины во временно оккупированном Крыму не достигли своей цели, учитывая реакцию на этот инцидент международного сообщества.