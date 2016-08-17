Украина призвала Германию занять более жесткую позицию в отношении РФ из-за аннексии Крыма

01:49, 17 августа 2016
Политика
4825 0

Украина призвала федеральное правительство Германии занять более жесткую позицию в отношении России в конфликте вокруг аннексированного Крыма.

panoramio.com

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник во вторник, 16 августа, в интервью Reuters, передает Deutsche Welle.

"Мы надеемся на гораздо, гораздо более четкие слова, мы надеемся также на более действенную и более жесткую дипломатию", - заявил Мельник.

По словам дипломата, после аннексии полуострова в 2014 году Россия разместила на его территории 40 тысяч солдат, а также современную военную технику.

Читайте такжеШтайнмайер заявил, что Германия не имеет независимой информации о "терактах" в Крыму

Мельник подчеркнул, что дальнейшее вторжение России на украинскую территорию может произойти не только с Востока, но и с Юга, то есть с самого полуострова.

Посол добавил, что возникновение нового кровавого конфликта будет "действительно роковым" не только для Украины, но прежде всего для всей Европы.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершению терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Читайте такжеВ России заявили, что не допустят в Крым миссию ОБСЕ

В свою очередь президент Украины заявил о бессмысленности и циничность обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

13 августа постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что провокации России против Украины во временно оккупированном Крыму не достигли своей цели, учитывая реакцию на этот инцидент международного сообщества.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter