Глава штаба Трампа мог получить почти $13 миллионов из "черной" кассы Януковича - The New York Times

Об этом говорится в статье The New York Times, которая ссылается на данные Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Украинская правда.

"Рукописные бухгалтерские книги (так называемая "черная бухгалтерия" Партии регионов – УНИАН) показывают $12,7 млн скрытых денежных выплат, предназначенных для г-на Манафорта от пророссийской политической партии господина Януковича с 2007 по 2012 год", – говорится в материале.

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Следователи НАБУ говорят, что выплаты были частью нелегальной системы, в рамках которой осуществлялось, среди прочего, спонсирование должностных лиц на выборах.

В Антикоррупционном бюро утверждают, что имя Манафорта 22 раза фигурирует в так называемой "черной кассе", в которой содержатся данные о коррупционной деятельности "Партии регионов" за 5 лет. При этом цель выплат четко не указана. Также отмечается, что эти расходы, зафиксированные в записях от руки, нельзя сверить с банковскими записями, а также подписи реципиентов еще не были проверены.

Подчеркивается, что наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" ПР не означает, что он на самом деле получил деньги, потому что подписи, которые указаны в колонке получателей могут принадлежать другим людям.

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Кроме того, прокуроры расследуют уголовные группу офшорных подставных компаний, которые помогали членам "Семьи" Януковича финансировать их расточительный образ жизни.

Отмечается также, что среди сотен сделок этих компаний фигурирует соглашение на $ 18 млн по продаже активов украинского кабельного телевидения обществу, основанному Манафортом и российским олигархом Олегом Дерипаской, который является близким союзником президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь адвокат главы предвыборного штаба Трампа заявил изданию, что Манафорт не получал "никаких денежных выплат".

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых фигурирует и руководитель ЦИК Михаил Охендовский.

13 июня в НАБУ вызвали заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеру. Также, по данным антикоррупционного прокурора Назара Холодницького, вызвано на допрос и главу ЦИК Охендовского и заместителя председателя ЦИК Жанну Усенко-Черную.