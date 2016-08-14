Запуск е-деклараций без сертификации является разрешением на сокрытие реальных состояний - Transparency International

Об этом в эфире Громадського сообщил старший аналитик "Transparency International Украина" Александр Калитенко.

"Если Корчак (глава НАЗК - ред.) запустит систему без аттестата соответствия - это будет означать, что никто не будет привлечен к ответственности и никто не сядет на 2 года в тюрьму, подав декларацию в эту систему", - сказал Калитенко.

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По его словам, надо запустить систему исключительно после сертификации, поскольку законодательство обязывает госслужащего подавать декларацию только один раз.

"Первыми информацию внесут те, кто хотел бы скрыть состояние и, собственно, повторную подачу, когда уже будет аттестат соответствия, мы не сможем требовать от них, потому что они уже выполнили требования законодательства: один раз подали декларацию в такой системе", - отметил правозащитник.

Калитенко напомнил, что ранее президент Украины Петр Порошенко дважды уверял, что система заработает в полном объеме 15-го августа.

"Если не произойдет запуска прозрачной системы декларирования - весь мир увидит, что он (Порошенко - ред.) не имеет искренних намерений борьбы с коррупцией, и покрывает коррупционеров", - добавил Калитенко.

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Ранее УНИАН сообщал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции запустит систему электронного декларирования сегодня, несмотря на отсутствие необходимого по закону аттестата защиты информации.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Госспецсвязи не предоставила аттестат соответствия системе защиты информации для электронного декларирования. В сообщении отмечалось, что это было непростое решение, но система защиты информации не соответствует нормативным документам. Кроме того, Госспецсвязи не передали акты завершения опытной эксплуатации, завершение работ по созданию системы защиты и ее протокол предварительных испытаний, что может свидетельствовать о том, что систему недоработали.

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявлял, что электронное декларирование активов украинских чиновников стартует с 15 августа 2016 без задержки.