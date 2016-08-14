В НАПК заявили, что электронное декларирование в любом случае заработает с 15 августа

Об этом заявила руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК) Наталья Корчак в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, сегодня НАПК намерено провести заседание, однако время его начала в настоящее время не определено.

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"Сегодня будет продолжаться работа технических работников в рамках Госспецсвязи, и мы (НАПК) еще не определились, когда проведем свое заседание. Фактически мы готовимся сделать заявление, но запуск системы электронной декларирования в любом случае будет, потому что, в соответствии с законом, в Переходных положениях отмечается, что речь идет о представлении и обнародовании информации декларанта", - подчеркнула Корчак.

Глава агентства отметила, что система электронной декларирования будет совершенствоваться после запуска.

"Электронное декларирование заработает в любом случае, это я могу гарантировать на 100%, потому что свое решение о начале представления и обнародования информации мы не отменяли и отменять не будем. Не нужно говорить, насколько это режим тестовый или нет. Система представления и обнародование информации будет работать. То, что мы хотим эту систему усовершенствовать, - мы будем над этим работать", - подчеркнула Корчак, заявив, что в трудностях, связанных с запуском е-декларирования, нет политических моментов, они чисто технические.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Госспецсвязи не предоставила аттестат соответствия системе защиты информации для электронного декларирования. В сообщении отмечалось, что это было непростое решение, но система защиты информации не соответствует нормативным документам. Кроме того, Госспецсвязи не передали акты завершения опытной эксплуатации, завершения работ по созданию системы защиты и ее протокол предварительных испытаний, что может свидетельствовать о том, что система недоработана.

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявлял, что электронное декларирование активов украинских чиновников стартует с 15 августа 2016 года без задержки.