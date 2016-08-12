Российский экс-министр рассказал, могут ли экономические сложности в РФ изменить политику по отношению к Украине

Об этом в интервью УНИАН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Он считает, что так называемая помощь Донбассу в масштабах российского бюджета ничтожна. "С экономической точки зрения эти проблемы не решатся, если краник помощи Донбассу будет перекрыт. Конкретных сумм, понятно, никто не назовет, это идет по линии разных ведомств. Но для России эта цифра не драматична", - заверил политик.

Читайте такжеДипломат рассказал о последствиях в случае разрыва дипотношений между Украиной и Россией

Но в то же время, по словам Нечаева, если будет выбран первый путь социально-экономической политики и для дальнейшего закручивания гаек будет необходимость держать российское общество в тонусе, - для этого нужно, чтобы конфликт в Украине продолжался.

"Это хорошая почва для пропаганды. Если все-таки будет сделана ставка на второй путь, то в него входят и восстановление отношений с Западом, и борьба за снятие санкций, тогда, вероятно, ситуация в восточной Украине тоже поменяется", - предположил бывший министр экономики РФ.

"Думаю, что в любом варианте критическое и враждебное отношение к нынешнему руководству Украины сохранится", - подытожил он, отвечая на вопрос, могут ли экономические сложности в РФ изменить политику РФ по отношению к Украине.

Полный текст интервью "Экс-министр экономики РФ: Путин на проекте "Новороссия" поставил крест" ждите на нашем сайте.