Миссия ОБСЕ: Уменьшение количества обстрелов на Донбассе дает надежду на завершение конфликта
Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявляет об уменьшении количества обстрелов на Донбассе, что, по его словам, дает надежду на завершение конфликта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
«После четырех недель постоянных нарушений режима прекращения огня наши наблюдатели зафиксировали уменьшение (на 35%) общего количества случаев нарушений на этой неделе. Это уменьшение особенно заметно в «горячих точках» в районе Донецкого аэропорта, Ясиноватой, Авдеевки и дороги между Светлодарском и Дебальцево», - отметил он.
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Хуг подчеркнул, что «цифры (нарушений - УНИАН) за прошедшую неделю дают надежду на то, что этот конфликт закончится».
«Стороны не могут это (прекратить конфликт - УНИАН) сделать сами, уже два года продолжается кровопролитие, и у них есть недоверие, и им нужна помощь для того, чтобы они могли остановиться, и им необходима политическая поддержка 57 стран-участниц ОБСЕ. Они нуждаются в логистической и операционной помощи миссии и медиации», - добавил представитель ОБСЕ.