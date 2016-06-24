Миссия ОБСЕ: Уменьшение количества обстрелов на Донбассе дает надежду на завершение конфликта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«После четырех недель постоянных нарушений режима прекращения огня наши наблюдатели зафиксировали уменьшение (на 35%) общего количества случаев нарушений на этой неделе. Это уменьшение особенно заметно в «горячих точках» в районе Донецкого аэропорта, Ясиноватой, Авдеевки и дороги между Светлодарском и Дебальцево», - отметил он.

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Хуг подчеркнул, что «цифры (нарушений - УНИАН) за прошедшую неделю дают надежду на то, что этот конфликт закончится».

«Стороны не могут это (прекратить конфликт - УНИАН) сделать сами, уже два года продолжается кровопролитие, и у них есть недоверие, и им нужна помощь для того, чтобы они могли остановиться, и им необходима политическая поддержка 57 стран-участниц ОБСЕ. Они нуждаются в логистической и операционной помощи миссии и медиации», - добавил представитель ОБСЕ.