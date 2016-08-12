Арсений Яценюк встретится с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе
13:30, 12 августа 2016Политика
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16-17 августа лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк осуществит рабочий визит в Брюссель для встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua
Арсений Яценюк намерен проинформировать Президента Европейского Совета о безопасность положение на востоке и юге нашего государства.
Предполагается, что в центре внимания беседы будут вопросы, которые касаются консолидации европейских государств для обеспечения мира и безопасности в нашем регионе и совместного противодействия угрозам российской агрессии.
Отдельно речь пойдет об актуальных приоритетах сотрудничества Украины и Европейского Союза, для которых необходимо объединение парламентских сил.
По общей договоренности, встреча состоится в закрытом формате.
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