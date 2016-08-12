Арсений Яценюк встретится с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе

Арсений Яценюк намерен проинформировать Президента Европейского Совета о безопасность положение на востоке и юге нашего государства.

Предполагается, что в центре внимания беседы будут вопросы, которые касаются консолидации европейских государств для обеспечения мира и безопасности в нашем регионе и совместного противодействия угрозам российской агрессии.

Отдельно речь пойдет об актуальных приоритетах сотрудничества Украины и Европейского Союза, для которых необходимо объединение парламентских сил.

По общей договоренности, встреча состоится в закрытом формате.