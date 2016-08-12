Порошенко создал на Луганщине новую военно-гражданскую администрацию

Об этом говорится в указе №329 от 11 августа.

«Образовать военно-гражданскую администрацию сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное Станично-Луганского района Луганской области», - говорится в документе.

Указаны населенные пункты образуют Ольховский сельсовет.

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Согласно указу, руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины должен принять все необходимые меры для создания этой военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.