Боевики обстреляли два КПВВ на Донбассе - Госпогранслужба

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что почти в течение часа боевики из стрелкового оружия и подствольных гранатометов вели обстрел из населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории, по позициям контрольного поста «Марьинка».

Кроме того, террористы вели огонь по контрольному пункту въезда-выезда «Станица Луганская». Обстрел из стрелкового оружия и АГС-17 они осуществляли со стороны горы Князя Игоря.

«Никто из украинских защитников не пострадал», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 67 раз обстреляли позиции сил АТО.