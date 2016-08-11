Боевики обстреляли два КПВВ на Донбассе - Госпогранслужба
09:50, 11 августа 2016Война
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Незаконные вооруженные формирования вчера после 21 часа открыли огонь по контрольному пункту въезда-выезда «Станица Луганская» и контрольном посту «Марьинка».
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
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Отмечается, что почти в течение часа боевики из стрелкового оружия и подствольных гранатометов вели обстрел из населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории, по позициям контрольного поста «Марьинка».
Кроме того, террористы вели огонь по контрольному пункту въезда-выезда «Станица Луганская». Обстрел из стрелкового оружия и АГС-17 они осуществляли со стороны горы Князя Игоря.
«Никто из украинских защитников не пострадал», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 67 раз обстреляли позиции сил АТО.
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