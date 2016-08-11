Украина готова созвать заседание СБ ООН из-за заявлений России вокруг Крыма - Ельченко

Об этом сообщает Громадське.

«Вопросы созыва Совета Безбеки ООН рассматривается... Как только это будет необходимо, мы сделаем это немедленно», отметил Ельченко.

«Мы готовы к созыву Совета Безопасности даже среди ночи, если это необходимо», подчеркнул он.

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Посол Украины в ООН провел параллели между ситуацией сейчас и августом 2008 года, когда произошло вторжение России в Грузию.

По его словам, заявления лидера России о том, что дополнительные встречи в Нормандском формате, - ред.) не имеют никакого смысла, звучат довольно опасно.

«Предложенная на сентябрь встреча в Нормандском формате была очень полезной идеей», добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск обнаружена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которым предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств. «Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждает спецслужба России.

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем». При этом, он заявил, что Украина "переходит к террору".

Также Путин считает, что Европа и США "должны повлиять на украинскую власть в связи с придуманной ФСБ попыткой теракта".