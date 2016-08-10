Нардеп о провокации РФ на границе с оккупированным Крымом: мы наблюдаем повторение сценария 1939 года

Об этом заявила председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"Мы наблюдаем повторение сценария 1939 года, который был реализован нацистскими спецслужбами и подразделениями СС в Гляйвице с целью инсценировки нападения польских военнослужащих на нацистскую радиостанцию. Операция «Консерва» должна была дать основания Рейха для вторжения в Польшу. Сегодня Россия перенимает нацистские методы борьбы. Провокация РФ на границе с оккупированным Крымом происходит в период проведения Олимпиады, как раз именно так, как 8 лет назад во время агрессии в отношении Грузии", - подчеркнула она.

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По ее словам, "Москва откажется от нормандского формата и дистанцируется от переговорного процесса в Минске", что открывает возможности для возобновления боевых действий, в том числе на Донбассе.

"Теперь не вызывает сомнения, что покушение на И. Плотницкого организовано Кремлем с целью дестабилизации ситуации на Востоке страны. Сегодня существует угроза гражданам Украины и патриотам Украины на территории полуострова, которых Кремль постарается показать агентами или членами ДРГ", - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение в Крыму террористических актов, якобы подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были "критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова".

При этом в ФСБ заявили о гибели двух российских военных при задержании «украинских диверсантов».