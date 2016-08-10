Луценко: Медяник играл позитивную роль для Украины после захвата ОГА и СБУ в Луганске - был посредником

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал сегодня на брифинге.

"Надеемся на то, что он будет давать показания. Особенности господина Медяника заключаются в том, что во время сепаратистских событий в Луганске, а потом и захвата российскими террористами помещения СБУ и областной администрации, экс-народный депутат Медяник выступал посредником между украинской стороной и сепаратистами и террористами. На его базе проходили встречи, где секретарь Совета национальной безопасности и обороны господин Парубий пробовал решить вопрос об освобождении административных учреждений, государственных учреждений и тому подобное", - заявил Луценко.

"Более того, в ходе этих переговоров освобождались должностные лица украинских правоохранительных органов, государственных учреждений, т. е. Медяник играл на тот момент положительную роль для украинского государства", - добавил Луценко.

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"Тем не менее, это не освобождает его от тех подозрений, которые обоснованно имеет следователь в отношении него. Если господин Медяник будет сотрудничать со следствием, я не исключаю, что мера пресечения не будет продлена на два последующих месяца. Если нет, если и дальше тактика, которую ему навязывает адвокат Ефремова, все отвергать и молчать, будет им поддержана, значит, он, как и Ефремов, пойдет под суд по обвинению тяжелейших статей, которые себе можно представить по отношению к гражданину Украины", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Луценко заявил о задержании Медяника в деле о посягательстве на территориальную целостность Украины.

По данным ГПУ, Медяник подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий (ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины); в осуществлении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНВ" (ч.1 ст.258-3 УКУ).

8 августа суд арестовал Медяника на 60 суток.

Экс-лидера фракции ПР в Раде Александра Ефремова задержали 30 июля в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.