Задержанного по "делу Ефремова" Медяника подозревают в совершении двух уголовных преступлений - ГПУ

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, Медяник подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий (ст. 110 ч.3 Уголовного Кодекса Украины). Также экс-регионала считают причастным к созданию и деятельности террористической организации "ЛНР".

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В понедельник в 9.00 Печерский районный суд. Киева рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о его аресте. Меру пресечения в виде залога не предусмотрено, подчеркнула Сарган.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко сообщил сегодня в Facebook о задержании Медяника.

«В рамках дела Ефремова ГПУ задержала следующего фигуранта – экс-нардепа ПР Владимира Медяника», - написал он.

Бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд. Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев – до 28 сентября.