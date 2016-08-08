"Дело Ефремова": суд арестовал экс-регионала Медяника

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила судья Ирина Литвинова.

В частности, как говорится в постановлении суда, ходатайство Генпрокуратуры подлежит удовлетворению, и Медяник в рамках расследования уголовного дела будет находиться под стражей до 4 октября текущего года.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко 7 августа заявил о задержании Медяника.

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«В рамках дела Ефремова ГПУ задержала следующего фигуранта – экс-нардепа ПР Владимира Медяника», - сообщил он.

По данным ГПУ, Медяник подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям по ст. 110 ч.3 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации «ЛНР» по ст. 258-3 ч.1 УКУ.