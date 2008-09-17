В НУ-НС собираются еще раз протестировать ПР и БЮТ

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что голосование за отмену депутатской неприкосновенности станет тестом для БЮТ и Партии регионов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Голосование за отмену депутатской неприкосновенности станет тестом для БЮТ и Партии регионов – насколько они готовы работать ради людей, а не использовать парламент как «крышу» от уголовного преследования», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя решение Конституционного Суда относительно конституционности законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

Депутат напомнил, что во время избирательной кампании БЮТ и Партия регионов неоднократно обещали избирателям отменить депутатскую неприкосновенность. «Прошел почти год, однако ничего не изменилось. Бурная законотворческая деятельность этих двух политических сил направлена исключительно на перераспределение властных полномочий в свою пользу», - отметил председатель «Единого Центра».

«Мы дадим возможность коалиции БЮТ и ПР выполнить свое давнее обещание избирателям и проголосовать за законопроект об отмене неприкосновенности. Тогда вся страна будет иметь возможность убедиться, насколько честными были эти политические силы», - добавил он.

И.КРИЛЬ также заверил, что фракция НУ-НС не откажется от своих обязательств перед избирателями и поддержит этот законопроект.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 16 сентября признал конституционным законопроект от 18 января 2008 года, которым предлагается внести изменения в ст.80 Конституции Украины относительно ограничения полномочий народных депутатов. В действующей редакции ст.80 Конституции Украины указывается, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах за исключением ответственности за оскорбление или клевету; народные депутаты Украины не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Народные депутаты Украины, которые подали законопроект в ВР, обосновывают внесение изменений в Конституцию относительно ограничения депутатской неприкосновенности необходимостью приведения института депутатской неприкосновенности в Украине в соответствие с международными правовыми стандартами, обеспечения равенства граждан Украины перед законом, создания правовых условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ими депутатских полномочий.

КС признал отвечающим требованиям ст. 157 и 158 Конституции Украины законопроект относительно ограничения депутатской неприкосновенности, которым предлагается ст. 80 Конституции Украины изложить в такой редакции: «Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

Комментируя на пресс-конференции это заключение, председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК отметил, что теперь упомянутый законопроект может рассмотреть ВР. «То, о чем так долго говорили, наконец получило старт… Это дает возможность рассмотреть этот законопроект. Будет ли это заключение реализовано в Верховной Раде, поживем – увидим», – сказал председатель КС.