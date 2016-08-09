Чубаров выступает за закрепление на законодательном уровне статуса крымских татар, караимов и крымчаков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал в ходе заседания круглого стола "О коренных народах Украины".

"Мы в Украине, выйдя на тот путь, который определен международным сообществом, на путь поддержки коренных народов, кажется, находимся в самом начале этого пути. Нам еще придется принять соответствующие законы относительно статуса крымскотатарского народа, о статусе караимов и крымчаков в Украине", - сказал Чубаров.

"Я думаю, что, опираясь на такую мощную силу экспертов, специалистов, политиков, которые разделяют те принципы, которые заложены в декларации ООН о правах коренных народов, мы завершим эту работу", - сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Читайте такжеУкраина призывает мир не допустить повторения геноцида крымскотатарского народа

Согласно данным переписи населения 2001 года, в Украине проживало 248,2 тысячи крымских татар, 1,2 тысячи караимов и 406 крымчаков, из них в Автономной Республике Крым - 243,4 тысячи крымских татар, 671 караим и 204 крымчака.

Согласно результатам так называемой "переписи населения в Крымском федеральном округе РФ", проведенной на полуострове в октябре 2014 года российскими оккупационными властями, в "Республике Крым" было зафиксировано 229,5 тысячи крымских татар и 42,2 тысячи "татар" (из которых большинство являются крымскими татарами), 500 караимов и 177 крымчаков.

Напомним, 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира.