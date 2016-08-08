В Мининформполитики говорят, что крымскотатарская автономия на Херсонщине - миф российской пропаганды

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джапарова заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«ФСБ РФ наращивает информацию о межнациональных конфликтах на территории Херсонской области. Таких конфликтов на сегодняшний день, к счастью, не существует. Все это (информация относительно автономии крымских татар – УНИАН) - мифы, которые абсолютно искусственным образом расшатываются ФСБшными клонами и другими звеньями, которые являются сегодня частью российской пропаганды. А это эксперты, политики, силовики, боты», - отметила заместитель министра.

По мнению Джапаровой крымскотатарский фактор - это «козырь», который ФСБ разыгрывает почти каждый день через своих агентов влияния.

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«В информпространстве артикулируется миф о том, что крымские татары намерены создать национальную автономию на территории Херсонщины. Это неправда», - подчеркнула она.

Заместитель министра подчеркнула, что единственным голосом крымскотатарского народа выступает представительный орган самоуправления, который называется Меджлис, который сегодня в изгнании и работает в Киеве.

«И очень часто члены Меджлиса говорят, что это мифы», - добавила она.

По словам Джапаровой, действительно существует документ Курултая, принятый еще в начале 90-х годов, которым было объявлено, что у крымских татар «есть амбиция создать национальную территориальную автономию в пределах унитарной соборной Украины». Она добавила, что решение принималось в соответствии с декларации ООН о правах коренных народов, которая регламентирует право коренных народов на самоопределение.

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«Даже создание такой автономии не означает, что будет создано отдельное государство... Как оно будет – не знаем. Я даже не хочу озвучивать, какие возможны формы всего этого, потому что они будут гипотетическими. Я думаю, что видение этой формы автономии должен представить Меджеліс», - отметила Джапарова.

По ее словам еще на уровне некоторых активистов, в частности, говорилось о «территории администрирования».

«Активисты предлагают создать правительство в изгнании, которое будет иметь на Херсонщине территорию администрирования и соответственно решать вопросы оформления документов, решать проблемы, с которыми сталкиваются граждане в Крыму, когда путешествуют на материковую часть Украины. Это вопросы оформления паспортов, документов о рождении и прочее... Впрочем, вопрос территории администрирование артикулировался в течение года. Единственное, что - ни Меджлис, ни органы власти это не сделали и не внесли в повестку дня. Это все пока рассуждения экспертов и не имеет ничего общего с официальной политикой», - добавила Джапарова.