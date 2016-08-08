ГПУ: Россия отказалась экстрадировать экс-нардепа Шепелева из-за его сотрудничества с ФСБ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как говорится в сообщении, 18 июля 2016 года в Генеральную прокуратуру Украины поступило сообщение Генеральной прокуратуры Российской Федерации, согласно которому в выдаче подозреваемого Шепелева для привлечения к уголовной ответственности на территории Украины безосновательно отказано. При этом о причинах такого отказа Российской Федерацией не сообщается.

В то же время, как заявили в ГПУ, в ходе досудебного расследования получены документы, которые указывают на истинные мотивы отказа в экстрадиции Шепелева, а именно подтверждают то, что последний с 2014 года является гласным сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации и выполняет возложенные на него сотрудниками этой спецслужбы задания.

Несмотря на безосновательный отказ Российской Федерации выдать Шепелева, Генеральная прокуратура Украины предпринимает исчерпывающие меры по обеспечению неотвратимости наказания последнего за совершенные им уголовные правонарушения, отмечается в сообщении.

С целью конкретизации причин отказа управлением международно-правового сотрудничества и европейской интеграции Генеральной прокуратуры Украины в Генпрокуратуру РФ направлен соответствующий запрос, на который по состоянию на 8 августа 2016 года ответ не получен.

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Кроме того, 5 августа 2016 г. в Печерский районный суд Киева Главной военной прокуратурой направлено ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Шепелева, в случае удовлетворения которого обвинительный акт в кратчайшие сроки будет передан в суд для рассмотрения по процедуре специального судебного рассмотрения (заочное осуждение), сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 г. Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а судом была избрана в отношении него мера пресечения в виде содержания под стражей.

Работники правоохранительных органов РФ 19 марта 2015 г. задержали Шепелева на территории Московской области.

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку относительно выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, он подозревается в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебного подлога.