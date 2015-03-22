В России суд арестовал беглого экс-депутата ВР Шепелева – журналист
Беглого экс-нардепа Верховной Рады Украины Александра Шепелева арестовали на экстрадиционные 40-дней.
Об этом сообщил журналист Артем Шевченко в Facebook.
По его словам, такое решение суд принял в субботу, 21 марта.
"Он вместе с женой сидел под арестом в Венгрии, после экстрадиции сидел в Украине, откуда сбежал, сейчас сидит в России. Народный депутат в ВР 5-го и 6-го созывов Александр Шепелев вчера решением суда был заключен под 40-дневный экстрадиционный арест", - написал Шевченко.
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Как рассказал журналист, в ходе судебного заседания Шепелев дважды симулировал потерю сознания и другие заболевания.
"К нему вызывали скорую медпомощь. Кричал, что он болен рассеянным склерозом, гипертонией и еще кучей всяких тяжелых болезней. Судья логично его спросила: а зачем вы тогда сбежали из киевской больницы скорой помощи 6 июля 2014 года?", - рассказал подробности судебного заседания Шевченко.
В ответ на это экс-нардеп заявил, что его выкрал и вывез конвоир.