В России суд арестовал беглого экс-депутата ВР Шепелева – журналист

Об этом сообщил журналист Артем Шевченко в Facebook.

По его словам, такое решение суд принял в субботу, 21 марта.

"Он вместе с женой сидел под арестом в Венгрии, после экстрадиции сидел в Украине, откуда сбежал, сейчас сидит в России. Народный депутат в ВР 5-го и 6-го созывов Александр Шепелев вчера решением суда был заключен под 40-дневный экстрадиционный арест", - написал Шевченко.

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Как рассказал журналист, в ходе судебного заседания Шепелев дважды симулировал потерю сознания и другие заболевания.

"К нему вызывали скорую медпомощь. Кричал, что он болен рассеянным склерозом, гипертонией и еще кучей всяких тяжелых болезней. Судья логично его спросила: а зачем вы тогда сбежали из киевской больницы скорой помощи 6 июля 2014 года?", - рассказал подробности судебного заседания Шевченко.

В ответ на это экс-нардеп заявил, что его выкрал и вывез конвоир.