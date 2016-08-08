В ГПУ анонсировали новые задержания по делу о создании "ЛНР" и посягательстве на суверенитет Украины

Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«В рамках расследования дела о создании террористической организации «ЛНР», а также посягательстве на территориальную целостность Украины путем проведения антиконституционного «референдума» и других преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, ГПУ проводит расследование, в рамках которого был задержан гражданин Ефремов. В пятницу вечером был также задержан гражданин Медяник», - отметил Луценко.

«Это не последние задержания, потому что мы имеем достаточно доказательств против целой группы лиц, которые замахнулись на свое собственное государство», - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

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По словам Луценко, Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев - до 28 сентября.

7 августа Луценко сообщил в Facebook о задержании бывшего народного депутата Владимира Медяника.

«В рамках дела Ефремова ГПУ задержала следующего фигуранта - экс-нардепа ПР Владимира Медяника», - написал он.

8 августа Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о взятии под стражу Медяника на 60 суток.