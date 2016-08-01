Суд арестовал Ефремова на 2 месяца

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил следственный судья Печерского райсуда Владимир Карабань.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры.

“Ходатайство Генеральной прокуратуры удовлетворить в полном объеме, в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать и срок содержания под стражей определить до 28 сентября”, - отмечается в решении суда.

Также в определении указано, что решение может быть обжаловано в Апелляционный суд Киева в течение 5 суток с момента его оглашения.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскугля».

По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста в качестве меры пресечения.

Суд сегодня, 1 августа около 14 часов начал избирать Ефремову меру пресечения.

ГПУ попросила суд арестовать Ефремова на 2 месяца, чтобы исключить влияние с его стороны на свидетелей и следствие.