По делу Ефремова ГПУ задержала бывшего нардепа-регионала Медяника

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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«В рамках дела Ефремова ГПУ задержала следующего фигуранта – экс-нардепа ПР Владимира Медяника. В понедельник в 9 часов Печерский суд рассмотрит наше ходатайство о его аресте», - написал он.

«Также в понедельник в 13:30 состоится Апелляционный суд по делу об аресте Ефремова», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд. Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев – до 28 сентября.