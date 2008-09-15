В НУ-НС говорят, что Тимошенко напрасно прикрывается Литвином

Создание коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко, “Нашей Украины – Народной самообороны” и Блока Литвина не решит по существу те проблемы, которые существуют внутри демократической коалиции между фракциями НУ-НС и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, отвечая на вопрос УНИАН, готова ли возглавляемая им фракция войти в коалицию такого формата.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что для НУ-НС важны, прежде всего, принципы.

«Если БЮТ для отхода от принципов коалиционного соглашения хочет для большей легитимности еще привлечь Блок Литвина, так это не решает вопрос по сути. Нас и эта коалиция устраивала бы, если бы она смогла дать общую позицию по российско-грузинскому конфликту и действий Черноморского флота России», - сказал он.

По словам лидера фракции НУ-НС, БЮТ не удастся «прикрыться Блоком Литвина, чтобы уйти от ответа на острые вопросы».

По мнению В.КИРИЛЕНКО, если не будет найдено общей позиции, то это будет не коалиция, а «так, чтобы пару портфелей сохранить».