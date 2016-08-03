Шансов на юридическое освобождение осужденного "за шпионаж" в РФ Выговского нет – адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил его адвокат Илья Новиков.

"У нас нет шансов на то, чтобы добиться юридического освобождения Валентина, поскольку он признал себя виновным. Его заставили это подписать. У нас нет практически никакой надежды пройти и через Европейский суд. Через два года после того как к нему применяли пытки мы просто не сможем доказать, что это было... Приговор вынесен. Он вступил в законную силу", - сказал он.

По словам адвоката, "остается только поддерживать связь с Валентином и напоминать украинским политикам о том, что это еще один человек, за которого нужно бороться".

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"Потому решение вопроса мне видится только таким образом, как было в случае с Геннадием Афанасьевым, Юрием Солошенко и Надеждой Савченко", - сказал Новиков.

Адвокат также отметил, что Выговский невиновен.

"Он не работал ни на СБУ, ни на другую разведку", - отметил защитник.

Как сообщал УНИАН, гражданина Украины Выговского Московский областной суд в декабре 2015 года приговорил к 11 годам заключения за "шпионаж". Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест в связи с этим приговором и назвало его "политизированным".