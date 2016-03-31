Российский суд отказался смягчить наказание осужденному на 11 лет за "шпионаж" украинцу

Об этом сообщил в своем Twitter адвокат украинца Илья Новиков, который просил снизить наказание "в виду чрезвычайной суровости", а также "в связи со специфическими методами работы следствия".

Вкрховный суд РФ сейчас утвердил приговор Валентину Выговскому.11 лет по ст. 276 УК РФ, шпионаж.Дело не на 100% фальшивое, но на 80-90 точно — Ilya Novikov (@vertiporokh) 31 марта 2016 г

При этом Новиков допустил возможность обмена Выговского.

"Поскольку Валентин Выговский входит в список политзаключенных МЗС Украины, у него неплохие шансы быть освобожденным в ходе большого обмена", - отметил адвокат в своем микроблоге.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Московский областной суд приговорил к 11 годам заключения за "шпионаж" гражданина Украины Выговского.

В свою очередь МИД Украины сразу же выразил свой протест в связи с этим приговором и назвал его "политизированным".