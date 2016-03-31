Российский суд отказался смягчить наказание осужденному на 11 лет за "шпионаж" украинцу

18:37, 31 марта 2016
Политика
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Верховный суд России в ходе заседания 31 марта оставил без изменений приговор 11 лет тюремного заключения гражданину Украины Валентину Выговскому, которого в сентябре 2014 года незаконно задержали в оккупированном Крыму по сфабрикованному обвинению в шпионаже.

Адвокат Новиков настаивал на смягчении наказанияя / фото УНИАН

Об этом сообщил в своем Twitter адвокат украинца Илья Новиков, который просил снизить наказание "в виду чрезвычайной суровости", а также "в связи со специфическими методами работы следствия".

При этом Новиков допустил возможность обмена Выговского.

"Поскольку Валентин Выговский входит в список политзаключенных МЗС  Украины, у него неплохие шансы быть освобожденным в ходе большого обмена", - отметил адвокат в своем микроблоге.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Московский областной суд приговорил к 11 годам заключения за "шпионаж" гражданина Украины Выговского.

В свою очередь МИД Украины сразу же выразил свой протест в связи с этим приговором и назвал его "политизированным".

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