Трех крымских судей-предателей будут судить заочно

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Указанные судебные решения предоставляют возможность завершить досудебное расследование в отношении "предателей в мантии", передать обвинительные акты в отношении них в суд и провести "заочное" осуждение", - говорится в сообщении.

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Напомним, что следственным отделом расследуется уголовное производство по факту совершения судьями судов АР Крым и города Севастополя преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, то есть предоставление иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).

В частности, установлено, что указанные судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу судьи, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым с марта 2014 года начали осуществлять "правосудие" в так называемых судах оккупированного Крыма и противоправно принимать судебные решения.